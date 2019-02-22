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NASA испытало новейший глубоководный дрон Orpheus

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В НАСА провели тесты новейшего глубоководного дрона под названием Orpheus, который предназначен для исследования наиболее глубоких участков земных морей и океанов.

Новый робот был разработан командой специалистов из Океанографического института. Некоторые его характеристики совпадают с параметрами обычных БПЛА. На его создание было потрачено более 1 миллиона 200 тысяч долларов. Авторы проекта надеются, что смогут отыскать с помощью него совершенно новых существ, обитающих глубоко под водой.

Разработчики также отмечают, что данный дрон является прототипом аппарата, который в будущем можно будет использовать для изучения океанов, расположенных на других планетах. Его корпус сможет выдержать практически любое давление.

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