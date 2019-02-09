На видео показали стрельбу из мощной авиационной пушки Су-35С

В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируется использование крупнокалиберной авиапушки Су-35С.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как летчик совершает стрельбу из орудия ГШ-30-1. Во время нее по воздушному судну проходит мощная вибрация, так как пушка дает сильную отдачу. Но инженеры изначально предусмотрели подобное явление, а потому оно не оказывает никакого влияния на точность огня.

На сегодняшний день ГШ-30-1 считается наиболее легким 30-миллиметровым орудием на планете. Скорость его стрельбы равна 1500 выстрелам в минуту. К особенностям данной пушки относится наличие в ней автономного механизма охлаждения с использованием воды.