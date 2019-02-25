На Украине военный чиновник использовал полуголых девушек для рекламы ВСУ

Действия Анатолия Прошина, военного чиновника Украины, подвергли серьезной критике, после того как он опубликовал в соцсетях снимки девушек в откровенных нарядах с оружием.

В рамках 23 февраля Прошиным была запущена новая рекламная акция с призывом граждан Украины вступать в ВС. В своем сообщении он показал снимок с наполовину обнаженными барышнями, одетыми в боевую форму и держащими в руках оружие. Чиновник дополнил фотографию неоднозначной надписью о том, что любой, кто решит подписать контракт, гарантированно получит бонус.

С критикой рекламы тут же выступила представительница прессы Ольга Решетилова, которая обвинила чиновника в неумении сдерживать свои эротические фантазии даже в праздник. На данный момент времени пост со страницы Прошина был удален.