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В ФОКУСЕ

На Украине начали жаловаться на проблемы с въездом в Россию

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категория: В ФОКУСЕ

Олег Слободян, представитель украинской Госпогранслужбы, в рамках недавнего телеэфира отметил, что пограничники из РФ начали отказывать во въезде гражданам Украины без каких-либо на то оснований.

Согласно словам работника ведомства за последние 3 дня удалось установить не менее 100 случаев, при которых украинцам отказывали в пересечении границы. В основном проезжать не давали людям, ехавшим на машинах, объем мотора которых превышал 2,0 литра. Он добавил, что их просто возвращали в Украину, никак не объяснив свое решение.

В самой Украине с начала года не пропустили свыше 1100 граждан РФ. Ранее после ввода военного положения в страну запретили приезжать россиянам мужского пола. Когда положение было снято, в СНБОУ посоветовали пограничникам продолжить усиленно следить за людьми, выезжающими из России.

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