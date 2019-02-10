На Украине начали жаловаться на проблемы с въездом в Россию

Олег Слободян, представитель украинской Госпогранслужбы, в рамках недавнего телеэфира отметил, что пограничники из РФ начали отказывать во въезде гражданам Украины без каких-либо на то оснований.

Согласно словам работника ведомства за последние 3 дня удалось установить не менее 100 случаев, при которых украинцам отказывали в пересечении границы. В основном проезжать не давали людям, ехавшим на машинах, объем мотора которых превышал 2,0 литра. Он добавил, что их просто возвращали в Украину, никак не объяснив свое решение.

В самой Украине с начала года не пропустили свыше 1100 граждан РФ. Ранее после ввода военного положения в страну запретили приезжать россиянам мужского пола. Когда положение было снято, в СНБОУ посоветовали пограничникам продолжить усиленно следить за людьми, выезжающими из России.