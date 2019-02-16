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КОСМОС

На снимках Марса уфолог заметил огромный зуб или коготь

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На страничках блога Скота Уоринга, известного эксперта по внеземным цивилизациям, появились новые фото марсианской поверхности, на которых изображен странный объект, похожий на коготь или зуб существа.

Во время просмотра фотоснимков, которые были сделаны ровером Curiosity, уфолог заметил окаменелость, схожую с когтем или зубом. Он отметил, что у него дома имеются похожие находки, например, зуб Мегалодона – огромной доисторической акулы, чьи зубы достигали длины в 16-17 сантиметров. Поэтому, когда он увидел этот объект, то сразу же понял, что речь идет об останках какого-то существа.

По мнению уфолога, данная окаменелость могла принадлежать созданию, обитавшему в океане или на суше. Он уверен, что размеры этого существа составляли около 18 метров в длину. Однако скептически настроенные пользователи считают, что Уоринг нашел обычный камень.

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