На Марсе зафиксировали странный низкочастотный гул

Дон Бэнфилд, американский планетолог, заявил, что космической станции Mars InSight удалось зафиксировать необычный низкочастотный гул. Это произошло около трех дней назад.

По словам исследователей, данный инфразвук обладает весьма значительной амплитудой. Устройство записывало его около ста секунд. Бэнфилд предположил, что его источником мог оказаться метеор, вошедший в марсианскую атмосферу, или оползень. На данный момент специалисты все еще не определили, где именно располагался источник шума.

Ученый добавил, что главная задача марсианской станции заключается в измерении метеорологических условий Красной планеты. Ее запуск был осуществлен в конце прошлой весны, а в конце осени она добралась до Марса и приземлилась на его поверхность.