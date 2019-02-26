На корабле попавшей под санкции США компании «Гудзон» произошел взрыв

Вчера, 25 февраля, на транспортном корабле «Партизан», владельцем которого является морской перевозчик «Гудзон», находящийся под американскими санкциями, случился мощный взрыв.

Транспортник вез металлолом и направлялся в южнокорейский порт. Согласно заявлениям Олега Аникина, топ-менеджера «Гудзона», инцидент случился на носу корабля, однако судно все еще способно к передвижениям. Никто из экипажа не пострадал. Он добавил, что дыра в корпусе расположена выше ватерлинии, причем она выглядит так, словно в корпус ударило что-то извне.

На данный момент времени неизвестно, что именно произошло на судне. Решением этого вопроса займутся специалисты, когда корабль прибудет в Южную Корею. В России началась проверка в связи с взрывом на «Партизане». Она может продлиться около 45 дней.