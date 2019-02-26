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На корабле попавшей под санкции США компании «Гудзон» произошел взрыв

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Вчера, 25 февраля, на транспортном корабле «Партизан», владельцем которого является морской перевозчик «Гудзон», находящийся под американскими санкциями, случился мощный взрыв.

Транспортник вез металлолом и направлялся в южнокорейский порт. Согласно заявлениям Олега Аникина, топ-менеджера «Гудзона», инцидент случился на носу корабля, однако судно все еще способно к передвижениям. Никто из экипажа не пострадал. Он добавил, что дыра в корпусе расположена выше ватерлинии, причем она выглядит так, словно в корпус ударило что-то извне.

На данный момент времени неизвестно, что именно произошло на судне. Решением этого вопроса займутся специалисты, когда корабль прибудет в Южную Корею. В России началась проверка в связи с взрывом на «Партизане». Она может продлиться около 45 дней.

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