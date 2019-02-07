Молодой хакер из Германии нашел способ украсть пароли всех пользователей macOS

18-летнему немецкому хакеру Линусу Хенце удалось найти уязвимость в macOS, позволяющую добыть все пароли, сохраненные на девайсе. Он подтвердил свои слова соответствующим роликом.

По словам молодого взломщика, он воспользовался программой KeySteal для расшифровки всех паролей, хранящихся в компьютерной системе. Хакер добавил, что, скорее всего, именно обнаруженная им брешь помогла киберпреступникам получить гигантскую базу данных, состоящую из более двух миллиардов защитных комбинаций и логинов.

Хенце отметил, что не станет рассказывать Apple, какую именно уязвимость ему удалось отыскать. Тем самым он хочет вынудить американскую компанию создать программу вознаграждения специалистов, которые смогли найти бреши в ее продуктах.