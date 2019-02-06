Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк

Представители Минобороны РФ заявили, что на территории Плесецка был произведен запуск МБР РС-24 «Ярс». Ракета была запущена в полдвенадцатого по московскому времени.

В военном отчете отмечается, что ракета успешно долетела до Камчатского полуострова, где находится полигон Кура. В нем также указывается, что цель этого пуска заключалась в подтверждении всех тактико-технических параметров новой ракетной установки. В результате удалось с успехом выполнить все поставленные задачи.

«Ярс» является усовершенствованной версией системы «Тополь-М», которая оборудована ракетой, способной долететь до любого континента. Она может базироваться как в шахте, так и на специальном транспортном средстве.