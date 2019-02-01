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В ФОКУСЕ

Метеорит или авиакатастрофа? В небе над Кубой прогремел взрыв

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категория: В ФОКУСЕ

В западной части Кубы вблизи одного из городов провинции Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы произошедшего сообщили, что за несколько секунд до этого, они увидели неизвестный объект, падающий с неба. Сразу после того, как неопознанный объект упал, он загорелся. На место падения были высланы группы спасателей и другие спецслужбы для выяснения подробностей случившегося.

Некоторые из жителей предположили, что это была авиакатастрофа. Однако пресс-служба Минобороны Кубы сообщила, что данная версия исключена. В некоторых местных СМИ появилась информация, что, по всей видимости, вблизи города Виньялес упал метеорит.

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