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Меган Маркл примерила образ Ким Кардашьян

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Меган Маркл, жена британского принца, решила выйти в свет в платье, которое было похоже на наряд Ким Кардашьян, звезды из США, когда та тоже была беременна своим первенцем.

Новый образ будущей мамы был замечен журналистами при визите королевской четы в Марокко. Наряд британской герцогини имел телесный окрас и был сшит известным французским брендом одежды Dior, причем по спецзаказу. В дополнение к платью она использовала серьги с бриллиантами, цена которых превышает 9,2 тысячи долларов (почти 600 000 рублей), и сумку-клатч.

Около 5 лет назад Кардашьян надела почти такое же платье, прикрыв свои плечи тренчем. Было также подсчитано, что в Марокко Маркл использовала наряды, общая стоимость которых превысила 145 тысяч долларов (около 9,5 миллиона рублей).

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