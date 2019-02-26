Меган Маркл примерила образ Ким Кардашьян

Меган Маркл, жена британского принца, решила выйти в свет в платье, которое было похоже на наряд Ким Кардашьян, звезды из США, когда та тоже была беременна своим первенцем.

Новый образ будущей мамы был замечен журналистами при визите королевской четы в Марокко. Наряд британской герцогини имел телесный окрас и был сшит известным французским брендом одежды Dior, причем по спецзаказу. В дополнение к платью она использовала серьги с бриллиантами, цена которых превышает 9,2 тысячи долларов (почти 600 000 рублей), и сумку-клатч.

Около 5 лет назад Кардашьян надела почти такое же платье, прикрыв свои плечи тренчем. Было также подсчитано, что в Марокко Маркл использовала наряды, общая стоимость которых превысила 145 тысяч долларов (около 9,5 миллиона рублей).