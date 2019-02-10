Макгрегор восхитился выступлением Силвы и вызвал его на бой

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC Конор Макгрегор решил прокомментировать недавнее выступление бойца Андерсона Силвы из Бразилии.

В ночь на воскресенье 43-летний бразилец сразился с Исраэлем Адесанье в рамках чемпионата UFC 234 и не смог одолеть своего соперника. Хоть он и проиграл, но Магрегор все равно восхитился его навыками и стилем. Ирландец отметил, что очень уважает Силву, поэтому для него было бы честью сразиться с ним.

Стоит отметить, что после поединка бразильский боец тоже сообщил, что не против столкнуться с Макгрегором на ринге, показав тем самым фанатам нечто особенное. Если же этот бой не состоится, то ему бы хотелось сразиться с Ником Диасом в Бразилии.