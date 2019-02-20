Ксения Собчак собирается построить особняк в Подмосковье

Ксения Собчак, российская ведущая и бывший кандидат в президенты, решила возвести новый коттедж в Подмосковном регионе.

В СМИ сообщают, что политик уже принялась за реализацию данного проекта. По словам работника компании Honka, с которой телеведущая подписала договор, на данный момент специалистами был подготовлен примерный план. Согласно этому документу особняк должен оказаться очень просторным, а также включать в себя сауну, бассейн и огромную террасу.

Представители компании отметили, что телезвезда впервые пришла к ним еще в прошлом году. В настоящее время она думает над тем, сколько этажей будет в доме и где именно его стоит построить. Возведение коттеджа должно начаться в самом скором времени.