Корабль «Федерация» не предназначен для полетов к МКС

Дмитрий Рогозин, руководитель Роскосмоса, при беседе с представителями прессы сообщил, что проектируемый в РФ корабль «Федерация» не будет применяться для полетов к МКС.

Ранее отмечалось, что этот космический аппарат будет запущен в космос через три года с помощью ракеты-носителя «Союз-5». В 2023 году планировалось осуществить беспилотный полет к станции и стыковку с ней без участия людей. Еще через год он должен был отправить к ней первых космонавтов.

Однако сейчас Рогозин отметил, что речь идет о тяжелом корабле с возможностью его многоразового использования. Он обладает повышенной защитой от радиации и тепла, то есть его основное применение заключается в полетах на Луну и глубокий космос. Использовать аппарат только для МКС слишком нерентабельно.