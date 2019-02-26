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Конспирологи уверены в уничтожении Земли Нибиру 8 марта

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Сторонники теории заговоров считают, что загадочная планета Нибиру приведет к уничтожению нашего мира уже 8 марта. Они уверены, что ее приближение заморозит Землю.

По мнению некоторых специалистов в области уфологии, на таинственной планете живет враждебная раса рептилоидов. Она собирается уничтожить человечество, превратив наш мир в огромный ледяной шарик. Тем самым пришельцем удастся захватить Землю без масштабных войн и локальных конфликтов.

Конспирологи заявляют, что первым делом Нибиру встанет на марсианскую орбиту, а затем притянет к себе нашу планету. Уже спустя несколько часов температура на Земле сильно опустится, покрывая все толстой ледяной коркой.

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