Конспирологи уверены в уничтожении Земли Нибиру 8 марта

Сторонники теории заговоров считают, что загадочная планета Нибиру приведет к уничтожению нашего мира уже 8 марта. Они уверены, что ее приближение заморозит Землю.

По мнению некоторых специалистов в области уфологии, на таинственной планете живет враждебная раса рептилоидов. Она собирается уничтожить человечество, превратив наш мир в огромный ледяной шарик. Тем самым пришельцем удастся захватить Землю без масштабных войн и локальных конфликтов.

Конспирологи заявляют, что первым делом Нибиру встанет на марсианскую орбиту, а затем притянет к себе нашу планету. Уже спустя несколько часов температура на Земле сильно опустится, покрывая все толстой ледяной коркой.