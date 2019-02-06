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В ФОКУСЕ

Киселев объяснил Дудю, зачем зачитал рэп в эфире телеканала «Россия 1»

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Во время беседы с популярным видеоблогером Юрием Дудем российский ведущий Дмитрий Киселев решил рассказать, зачем он зачитал рэп в телеэфире.

По словам Киселева, своим действием он решил «защитить» рэп-исполнителей из России, у которых начали массово отменять выступления. Он добавил, что хотел показать людям старших поколений, чем именно является рэп, и постараться приблизить его к российской культуре. Ведущий заявил, что «хайп» от его чтения оказался настолько огромным, что он решил провести рэп-фестиваль в Коктебеле.

В конце предыдущего года Киселев призвал перестать терроризировать российских рэп-певцов. В прошлом месяце он сам зачитал рэп, в котором рассказал о мире и России. Затем телеведущий решил пригласить зрителей на музыкальное мероприятие, которое должно пройти в Крыму в этом году.

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