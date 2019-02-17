Кандидат в президенты Украины посчитал программу Гитлера своей собственной

Сергей Каплин, один из участников грядущих украинских выборов президента, в течение двух десятков минут пытался отстаивать тезисы программы Адольфа Гитлера, посчитав ее за свое творение.

Инцидент случился в ходе одной из украинских телепередач. Ее телеведущий – Юрий Гудименко – прочитал ряд пунктов из программы нацисткой партии, возглавляемой Гитлером. Политик тут же начал защищать каждое из утверждений, так как посчитал, что речь идет о его собственной программе.

Затем телеведущий сказал собеседнику, что этот документ был написан Гитлером, и обвинил его в незнании своих же предвыборных обещаний. Однако политик не согласился со словами Гудименко, отметив, что некоторые тезисы просто схожи друг с другом.