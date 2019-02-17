Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Кандидат в президенты Украины посчитал программу Гитлера своей собственной

Дата:
Есть видео

Сергей Каплин, один из участников грядущих украинских выборов президента, в течение двух десятков минут пытался отстаивать тезисы программы Адольфа Гитлера, посчитав ее за свое творение.

Инцидент случился в ходе одной из украинских телепередач. Ее телеведущий – Юрий Гудименко – прочитал ряд пунктов из программы нацисткой партии, возглавляемой Гитлером. Политик тут же начал защищать каждое из утверждений, так как посчитал, что речь идет о его собственной программе.

Затем телеведущий сказал собеседнику, что этот документ был написан Гитлером, и обвинил его в незнании своих же предвыборных обещаний. Однако политик не согласился со словами Гудименко, отметив, что некоторые тезисы просто схожи друг с другом.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Новейшая российская ракета «Бронебойщик» прошла испытания
  2. Видео: Минаков проиграл Конго единогласным решением судей
  3. Соловьев напомнил обвинившему Россию в агрессивности немцу о мировых войнах
  4. Россия представит в Абу-Даби бетонобойную ракету С-13-Т

Эти новости могут вас заинтересовать

Украинский участник «Евровидения» забыл родной язык и перешел на русский

Появилось видео задержания сторонников ИГ в Ростовской области

США успешно испытали управляемую ядерную бомбу

Видео: Российский бомбардировщик Су-34 замечен в небе над Триполи

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP