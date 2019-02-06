Камеры МКС зафиксировали два «перемигивающихся» НЛО

Исследователи внеземных цивилизаций почти постоянно следят за трансляцией с камер МКС в надежде увидеть что-нибудь необычное. Недавно им удалось заметить два странных НЛО.

Согласно словам уфологов они увидели загадочные неопознанные летающие объекты, которые пролетели неподалеку от станции и при этом «перемигивались» друг с другом. Специалисты отметили, что эти НЛО излучали мощный свет, который время от времени затухал.

Святящиеся точки возникли с двух сторон от МКС. Одна из них пролетела неподалеку от Земли, а другая находилась в темном космосе. Эксперты в сфере уфологии сразу же заявили, что на кадрах демонстрируются инопланетные корабли. Однако скептически настроенные пользователи решили подождать объяснений от ученых.