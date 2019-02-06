Источник: испытания реактора «Посейдона» подтвердили его уникальные возможности

В издании ТАСС, сославшись на источник в российском ОПК, сообщили, что подводное тестирование атомного реактора беспилотника «Посейдон» подтвердило все его технические параметры.

Согласно словам собеседника информационного агентства тесты энергетической установки показали, что беспилотный подводный аппарат действительно способен набирать скорость свыше 200 километров в час и преодолевать неограниченные расстояния. Однако у ТАСС отсутствуют официальные подтверждения данных сведений.

Ранее Владимиром Путиным, российским лидером, было заявлено, что ключевая стадия тестирования беспилотной подлодки была завершена. В конце прошлого месяца стало также известно, что в море испытывался ректор, установленный в корпус работающего аппарата.