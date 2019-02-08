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Астрономия

Исследователи сообщили о столкновении гигантской кометы с Солнцем

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космического пространства заявили о том, что в конце ноября прошлого года в Солнце врезалась огромная комета.

Специалистам удалось зафиксировать столкновение путем использования коронографа – уникального оборудования, расположенного в Солнечной обсерватории. Любые другие устройства не позволяют делать четкие кадры нашего светила.

Согласно заявлению астрономов объект оказался притянутым к Солнцу его мощной гравитацией. Он относился к семейству Кройц и был разрушен за считанные секунды. Ученые заявляют, что, если такая комета упадет на Землю, то она приведет к масштабной катастрофе.

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