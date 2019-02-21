Исследователи раскрыли секрет укрепления отношений с партнером

Учеными был проведен небольшой эксперимент, который помог им раскрыть секрет укреплений отношений. В опыте участвовали двадцать пар, разделенных на две команды. Первые играли в шахматы, карты и Монополию, а вторые – рисовали.

Исследователи измерили значения окситоцина у добровольцев до осуществления эксперимента и после него. Они также раздали участникам анкеты, заполнение которых позволило им определить степень взаимодействия партнеров. В результате эксперты выяснили, что совместные виды деятельности повышают выработку окситоцина, который часто выделяется при занятии любовью.

Специалисты также отметили, что сильнее всего он вырабатывался при занятии рисованием. К примеру, у мужчин, сыгравших роль начинающих художников, этот показатель в два с половиной раза превысил значение добровольцев из второй группы. Женщинам при этом больше понравилось играть в «настолки».