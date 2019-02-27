Глобальное потепление приведет к исчезновению океанических слоистых облаков

Американские эксперты представили новую компьютерную модель климата, в которой предсказывается полное исчезновение слоисто-кучевых облаков над океанскими водами и стремительное увеличение температуры.

Согласно опубликованной научной работе, если концентрация углекислого газа в земной атмосфере продолжит увеличиваться и достигнет значительных показателей, то наш мир ждет глобальные изменения. Сначала пропадут облака, возникающие над морской водой, а затем произойдет резкое потепление климата.

Исследователи считают, что пропажа облачных образований может намного увеличить среднюю земную температуру. Данный сценарий возможен, если содержание углекислого газа превысит уровень 1200 частей на миллион. На данный момент этот параметр в 3 раза ниже. Однако он может повыситься до указанного значения уже в XXII веке.