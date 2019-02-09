Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Адмирал Джон Ричардсон, руководитель военно-морскими операциями ВМС Америки, заявил, что Вашингтону необходимо перейти к наступлению на Россию и Китай. Данное заявление он сделал в ходе выступления в Атлантическом совете. Передает издание Business Insider.

Как отметил Ричардсон, Россия заблокировала Азовское море и продолжает наращивание морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

К адмиралу поступило несколько вопросов, касающихся роста угроз в мире. На это Джон Ричардсон ответил, что американской стороне необходимо проявить «больше агрессии» в адрес России и Китая.

«Москва усилила контроль над основными водными магистралями, поэтому для Вашингтона настало время нанести удар первым», — заявил адмирал.

Он отметил, что США необходимо не только «давать отпор», но и «надавить первыми в некоторых регионах».

Ричардсон считает, что Америка должна вынудить Россию реагировать на первые шаги с американской стороны.