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В ФОКУСЕ

Германия отказалась от разработки нового ЗРК совместно с Украиной

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категория: В ФОКУСЕ

Немецкое правительство решило отказаться от создания новой передвижной зенитно-ракетной системы совместно с Украиной. Соответствующий запрет был передан концерну Rheinmetal.

Александр Клочко, заместитель руководителя украинского завода «Арсенал», сообщил, что немцы должны были разработать механизм указания целей, систему сопровождения и шасси. Новый комплекс был рассчитан на значительное усложнение работы авиации противника, так как он мог бы быстро перемещаться по району военных действий и прятаться в различных окопах.

Однако Украина не собирается отказываться от создания нового ЗРК. Клочко отметил, что с нынешнего момента установка будет создаваться совместно с малыми предприятиями страны. Он не стал уточнять, с какими именно.

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