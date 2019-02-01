Генпрокуратура возобновит расследование гибели группы Дятлова

В Генеральной прокуратуре РФ собираются тщательно изучить уголовное дело о гибели группы Игоря Дятлова на Урале. Напомним, что данное происшествие случилось около 60 лет назад.

Информация о проверке была опубликована на официальном портале Генпрокуратуры. Александр Куренный, сотрудник ведомства, отметил, что они планируют найти достоверные доказательства для одной из 75 имеющихся теорий случившегося. В ближайшем будущем в соответствующий район отправятся работники прокуратуры.

Согласно официальной версии следствия советские лыжники погибли из-за невозможности преодолеть препятствие стихийного характера. За последние десятилетия были выдвинуты самые различные теории произошедшего, начиная от испытаний неизвестного оружия и заканчивая встречей с инопланетянами.