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В ФОКУСЕ

Генпрокуратура возобновит расследование гибели группы Дятлова

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категория: В ФОКУСЕ

В Генеральной прокуратуре РФ собираются тщательно изучить уголовное дело о гибели группы Игоря Дятлова на Урале. Напомним, что данное происшествие случилось около 60 лет назад.

Информация о проверке была опубликована на официальном портале Генпрокуратуры. Александр Куренный, сотрудник ведомства, отметил, что они планируют найти достоверные доказательства для одной из 75 имеющихся теорий случившегося. В ближайшем будущем в соответствующий район отправятся работники прокуратуры.

Согласно официальной версии следствия советские лыжники погибли из-за невозможности преодолеть препятствие стихийного характера. За последние десятилетия были выдвинуты самые различные теории произошедшего, начиная от испытаний неизвестного оружия и заканчивая встречей с инопланетянами.

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