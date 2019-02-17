Гараничева высмеяли за опоздание на старт гонки преследования

Пользователи соцсети Instagram начали высмеивать Евгения Гараничева, биатлониста из России, не сумевшего вовремя прийти на начало гонки преследования.

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт .. Извините!!! «, — написал Евгений.

В Соединенных Штатах в настоящий момент времени идет очередная стадия Кубка мира по биатлону. Недавно в ходе нее состоялась новая гонка, на которую спортсмен из Российской Федерации прибыл с большим опозданием. Согласно словам комментатора россиянин спутал время начала соревнования.

Многие пользователи с юмором отнеслись к данному инциденту. Например, один из них написал, что если бы Гараничев учился в университете, то он бы оказался тем студентом, который все время спрашивает расписание, но при этом не приходит на пары или опаздывает на них.