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Гараничева высмеяли за опоздание на старт гонки преследования

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Пользователи соцсети Instagram начали высмеивать Евгения Гараничева, биатлониста из России, не сумевшего вовремя прийти на начало гонки преследования.

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт .. Извините!!! «, — написал Евгений.

В Соединенных Штатах в настоящий момент времени идет очередная стадия Кубка мира по биатлону. Недавно в ходе нее состоялась новая гонка, на которую спортсмен из Российской Федерации прибыл с большим опозданием. Согласно словам комментатора россиянин спутал время начала соревнования.

Многие пользователи с юмором отнеслись к данному инциденту. Например, один из них написал, что если бы Гараничев учился в университете, то он бы оказался тем студентом, который все время спрашивает расписание, но при этом не приходит на пары или опаздывает на них.

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