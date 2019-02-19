Физики выяснили, как образуется плазма из винограда в микроволновке

Исследователи из Канады определили, как именно образуется плазма из виноградинок, помещенных в обычную микроволновую печь. Соответствующая статья была опубликована в научном журнале.

По словам автором исследования, плазма формируется благодаря появлению огромных показателей энергии на участке контакта двух ягод винограда и наличию на их поверхности с высокой проводимостью ионов щелочных металлов. Именно последние начинают резонировать с излучением микроволновой печи, приводя к возникновению ионного каскада и плазмы, действующей независимо от винограда.

Что касается накопления большого количество энергии, то это связано с процессами, схожими с резонансом Ми, при котором водяными сферами когерентно увеличивается излучение микроволновки. В результате этого резонанса возбуждаются молекулы на участках размеров, не подверженных воздействию классических оптических способов.