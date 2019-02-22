Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Эмили Ратаковски показала поклонникам шикарный загар в откровенном купальнике

Дата:

Эмили Ратаковски, известная киноактриса и модель из США, нередко радует своих фанатов откровенными снимками. Недавно она опубликовала фотографию в купальнике, продемонстрировав всем свой идеальный загар.

Всего за несколько десятков минут данный снимок смог набрать около полумиллиона «лайков» и огромное число комментариев от пользователей. Некоторые засомневались в том, что в мире может существовать столь красивая девушка, а другие забеспокоились о здоровье модели, спросив, не холодно ли ей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

next week.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

В качестве модели Ратаковски начала подрабатывать уже в 14 лет. Она училась в Сан-Диего и при этом участвовала в фотосессиях для агентства Ford Models. Окончив школу, она поступила в университет штата Калифорния, но уже через год ушла из него, посвятив себя модельной карьере.

Теги:
Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Сергей Шнуров предстал перед поклонниками с необычной прической на старом фото
  2. Валерия опубликовала фото в спортзале в коротких шортиках и топе
  3. В Башкирии девушка чуть не задушила своего младшего брата

Эти новости могут вас заинтересовать

СКР опубликовал видео нападения на двух полицейских в центре Москвы

Актер Пашинин объявил о сходстве украинцев и папуасов из колонии

Видео: В Париже выходец из Мали спас повисшего на балконе ребенка

Опубликовано видео, как Порошенко грубит журналисту

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP