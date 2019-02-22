Эмили Ратаковски показала поклонникам шикарный загар в откровенном купальнике

Эмили Ратаковски, известная киноактриса и модель из США, нередко радует своих фанатов откровенными снимками. Недавно она опубликовала фотографию в купальнике, продемонстрировав всем свой идеальный загар.

Всего за несколько десятков минут данный снимок смог набрать около полумиллиона «лайков» и огромное число комментариев от пользователей. Некоторые засомневались в том, что в мире может существовать столь красивая девушка, а другие забеспокоились о здоровье модели, спросив, не холодно ли ей.

В качестве модели Ратаковски начала подрабатывать уже в 14 лет. Она училась в Сан-Диего и при этом участвовала в фотосессиях для агентства Ford Models. Окончив школу, она поступила в университет штата Калифорния, но уже через год ушла из него, посвятив себя модельной карьере.