Эксперты выяснили, что мужчины из России дарят своим любимым на 14 февраля

Аналитики смогли выяснить, что около 33 процентов мужчин, проживающих в РФ, собираются подарить своим возлюбленным дорогие сладости или повести их в ресторан на 14 февраля.

Праздновать День святого Валентина в России планируют чуть больше половины от всех мужчин. Драгоценности подарят только 24 процента. Большинство же планируют просто сходить в ресторан. Еще около 16 процентов подготовили своим вторым половинкам косметические наборы или духи. Женщины обычно дарят мужчинам косметические средства или готовят праздничный ужин.

Более 60 процентов празднующих этот день россиян не старше 35 лет. Большая часть из них не собираются покупать подарок стоимостью более 3000 рублей.