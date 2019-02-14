Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Эксперты выяснили, что мужчины из России дарят своим любимым на 14 февраля

Дата:

Аналитики смогли выяснить, что около 33 процентов мужчин, проживающих в РФ, собираются подарить своим возлюбленным дорогие сладости или повести их в ресторан на 14 февраля.

Праздновать День святого Валентина в России планируют чуть больше половины от всех мужчин. Драгоценности подарят только 24 процента. Большинство же планируют просто сходить в ресторан. Еще около 16 процентов подготовили своим вторым половинкам косметические наборы или духи. Женщины обычно дарят мужчинам косметические средства или готовят праздничный ужин.

Более 60 процентов празднующих этот день россиян не старше 35 лет. Большая часть из них не собираются покупать подарок стоимостью более 3000 рублей.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Швейцарии роскошный отель наложил частичный «запрет на селфи» в бесконечном бассейне
  2. В Испании задержаны таксидермисты, делавшие чучела из исчезающих видов животных
  3. Опубликован первый тизер мультфильма «Холодное сердце 2»

Эти новости могут вас заинтересовать

В Бирме обнаружили громадный нефрит стоимостью $177 миллионов

Самое старое изображение смайлика нашли в архивах Словакии

Стинг записывает новый рок-альбом

В Нью-Йорке на аукционе продадут метеориты возрастом старше Земли

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках