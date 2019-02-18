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Экс-глава ФБР рассказал о недоверии Трампа разведке США из-за Путина

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Эндрю Маккейб, экс-руководитель ФБР, в ходе беседы с журналистами сообщил, что Дональд Трамп, глава американского государства, не стал верить разведке собственной страны из-за Владимира Путина.

По словам Маккейба, который сослался на собственные источники, сотрудники разведывательного управления сообщили президенту, что МБР, созданные в КНДР, могут достать до американского побережья. Однако Трамп не стал слушать их, так как лидер РФ ранее убедил его, что Северная Корея не обладает подобным оружием.

Работники спецслужбы попробовали доказать лидеру США обратное, отметив, что слова Путина не соответствуют полученным разведкой данным. Однако Трамп все равно не стал слушать их. Маккейб добавил, что его шокировал ответ президента.

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