Дочь Пескова стала стажером депутата Европарламента

Эмерик Шопрад, французский депутат Европарламента, в ходе беседы с прессой сообщил, что дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, работает его стажером.

Народный избранник от Франции отметил, что хоть Елизавета и является ребенком высокопоставленного чиновника в РФ, однако в роли студента она обладает таким же правами, как и многие другие учащиеся ВУЗов, проходящие стажировку в рамках своего студенчества. Шопрад отметил, что никаких конфликтов интересов при этом быть не может, так как Пескова работает на территории другого государства.

Ранее информацию о том, что Пескова стала стажером у французского парламентария, опубликовало издание «Настоящее время». К тому же ее имя можно найти на официальном портале Европейского парламента.