Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Дочь Пескова стала стажером депутата Европарламента

Дата:

Эмерик Шопрад, французский депутат Европарламента, в ходе беседы с прессой сообщил, что дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, работает его стажером.

Народный избранник от Франции отметил, что хоть Елизавета и является ребенком высокопоставленного чиновника в РФ, однако в роли студента она обладает таким же правами, как и многие другие учащиеся ВУЗов, проходящие стажировку в рамках своего студенчества. Шопрад отметил, что никаких конфликтов интересов при этом быть не может, так как Пескова работает на территории другого государства.

Ранее информацию о том, что Пескова стала стажером у французского парламентария, опубликовало издание «Настоящее время». К тому же ее имя можно найти на официальном портале Европейского парламента.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Санкт-Петербурге хор исполнил песню об атомной бомбардировке США
  2. Порошенко нагрубил оставшимся без зарплаты шахтерам
  3. Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС России в 2019 году

Эти новости могут вас заинтересовать

Госдума РФ прокомментировала ролик с испытанием ракетной установки Украины

Появилось первое видео с места крушения самолета, вылетевшего из Домодедово

Корабли ВМС Украины проплыли под Крымским мостом

Мэр Саратова проехался на грязной маршрутке и пожаловался на грубого водителя

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP