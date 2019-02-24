Curiosity возобновил работу после перезагрузки

Ровер Curiosity, созданный НАСА, в настоящий момент времени занят поисками новых находок на Марсе. Начиная с 2014 года, марсоход взбирался на гору Шарп и недавно достиг глинистого региона, который может дать ученым дополнительные подсказки о том, как древняя марсианская среда потенциально поддерживала жизнь на планете.

Марсоход столкнулся с препятствием в прошлую пятницу, когда сбой во время загрузки прервал осуществление запланированных исследователями действий и привел к срабатыванию защитного режима безопасности. Аппарат удалось вывести из этого режима во вторник, 19 февраля, и в настоящее время он работает в обычном режиме, успешно загрузившись более 30 раз без каких-либо проблем.

В течение предыдущих выходных Curiosity отправлял и получал технические данные, имея постоянную связь с командой и помогая им точно определить причину проблемы.

«Мы до сих пор не уверены в точной причине сбоя, поэтому продолжаем собирать необходимые данные для анализа», – отметил Стивен Ли, заместитель руководителя проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния. Данный научно-исследовательский центр возглавляет эту марсианскую миссию. «Ровер испытал одноразовую перезагрузку компьютера, но с тех пор работает нормально, что является хорошим знаком», – добавил специалист. «В настоящее время мы работаем над снимком его памяти, чтобы лучше понять, что случилось с аппаратом».

По словам Ли, лишняя осторожность в этом деле не помешает, поэтому научные операции будут отложены на время, пока они не смогут лучше разобраться в возникшей проблеме.

«Мы решили ограничить число команд для транспортного средства в краткосрочной перспективе, чтобы минимизировать изменения в его памяти», – сообщил Ли. «Мы не хотим уничтожать какие-либо доказательства того, что могло вызвать перезагрузку компьютера. По этой причине научные работы будут приостановлены на короткий период времени».

Curiosity – это один из двух марсоходов НАСА, активно изучающих марсианскую поверхность. InSight, стационарный посадочный модуль, достиг планеты 26 ноября. Opportunity, который разъезжал по просторам Марса на протяжении более 14 лет, недавно выполнил свою миссию.

На данный момент Curiosity исследует регион, называемый Глен Торридон. В нем глинистые минералы можно увидеть прямо с орбиты. Эти минеральные образования формируются в воде, поэтому их изучение является первостепенной задачей для научной команды марсохода. Ровер был специально разработан для исследования древних сред, которые были способны поддерживать жизнь, а вода, как известно, играет ключевую роль в ее зарождении.

Пока инженеры решают вопрос, связанный с перезагрузкой компьютера, научная группа продолжает изучать изображения и другие данные, которые были получены из Глена Торридона. Потенциальное место для бурения было замечено всего в 200 метрах от текущего расположения аппарата.

«Научная команда стремится, как можно быстрее, выбурить первый образец из этого удивительного места», – заявил Ашвин Васавада из Лаборатории реактивного движения. «Мы еще не до конца понимаем, как именно эта область может быть вписана в общую историю горы Шарп, поэтому наши последние снимки дали нам немало поводов для размышлений».