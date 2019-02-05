Четырехлетний ребенок выстрелил матери в лицо из найденного под матрасом пистолета

Американские Власти заявили, что в субботу беременная женщина из штата Вашингтон была застрелена ее собственным четырехлетнем сыном. Мальчик обнаружил заряженное оружие прямо под матрасом, хотя по закону оно должно лежать в закрытом сейфе.

В офисе шерифа округа Кинг сообщили, что 27-летняя женщина, которая находилась на восьмом месяце беременности, была доставлена в медицинский центр Харборвью с опасными для жизни ранами.

Депутаты отметили, что отец мальчика положил пистолет под матрас, решив тем самым обезопасить свой дом, так как недавно в районе произошло серьезное преступление.

Согласно новому закону штата Вашингтон, владельцы оружия могут быть привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащее хранение оружия. Однако все еще неясно, на кого именно было зарегистрировано данное оружие.

В местных телеканалах сообщили, что следователи рассмотрят дело в понедельник, чтобы принять решение о том, стоит ли в этом случае предъявлять какие-либо обвинения.