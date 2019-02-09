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В ФОКУСЕ

Чемпионка из рекламы Reebok прокомментировала скандальные лозунги компании

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категория: В ФОКУСЕ

Анжелика Пиляева, победительница чемпионата Европы по спортивной борьбе, дала комментарий на противоречивые лозунги компании Reebok, в рекламе которой она снялась.

Согласно словам спортсменки она участвовала в данной рекламной кампании в качестве человека, призывающего других женщин не обращать внимания на стереотипы и заниматься тем, чем им хочется. Она добавила, что не является феминистской и попросила людей попытаться взглянуть на рекламу с другой точки зрения.

В этом месяце известный бренд решил запустить в социальных сетях новую рекламу с неоднозначными лозунгами. Например, на одном из размещенных изображений компания призвала женщин перестать ждать от мужчин одобрения и сесть им на лицо. В другом постере носимую на руках девушку сравнили с держанием гроба на похоронах.

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