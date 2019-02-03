Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Чаниев проиграл Комми и не смог получить титул чемпиона IBF

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Ричарду Комми, уроженцу Ганы, удалось победить россиянина Ису Чаниева в поединке за чемпионский пояс IBF в легком весе.

Данный бой состоялся в американском городе Фриско. Всего за два первых раунда ганец смог три раза совершить нокдаун. В итоге судьи решили прекратить поединок, который завершился техническим нокаутом для российского спортсмена.

За всю свою профессиональную карьеру россиянин успел поучаствовать в пятнадцати поединках, причем данный проигрыш оказался всего вторым по счету. Ганец же участвовал в тридцати боях и лишь два из них закончились его поражением.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Госдуме ответили на угрозу применить против России графитовые бомбы
  2. СМИ сообщили о планах Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным
  3. Саид Нурмагомедов одолел Рикардо Рамосо в рамках турнира UFC

Эти новости могут вас заинтересовать

Немецкие СМИ назвали танк Т-34 «смертоносным сюрпризом» для Вермахта

Появилось видео полета «российского истребителя Су-27» над украинскими кораблями

В Сети опубликовано видео рэп-баттла между Птахой и Гуфом

В Тольятти сгорел «Рено Дастер»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках