Чаниев проиграл Комми и не смог получить титул чемпиона IBF

Ричарду Комми, уроженцу Ганы, удалось победить россиянина Ису Чаниева в поединке за чемпионский пояс IBF в легком весе.

Данный бой состоялся в американском городе Фриско. Всего за два первых раунда ганец смог три раза совершить нокдаун. В итоге судьи решили прекратить поединок, который завершился техническим нокаутом для российского спортсмена.

За всю свою профессиональную карьеру россиянин успел поучаствовать в пятнадцати поединках, причем данный проигрыш оказался всего вторым по счету. Ганец же участвовал в тридцати боях и лишь два из них закончились его поражением.