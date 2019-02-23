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Боевой робот «Уран-9» готов к принятию на вооружение в армию России

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Издание «Интерфакс», сославшись на собственный источник, заявило, что тесты боевой робототехнической установки «Уран-9» находятся на завершающей стадии.

Согласно словам собеседника агентства боевой робот фактически подтвердил ранее отмеченные параметры, поэтому в скором будущем его должны будут принять на вооружение в ВС Российской Федерации. Напоминаем, что в первый раз эта машина была показана в прошлом году в ходе парада Победы.

«Уран-9» является беспилотным боевым комплексом, основное назначение которого заключается в проведении разведывательных операций, ликвидации техники противника и поддержке союзных сил. Его вес составляет около двенадцати тонн. Он оснащен автоматическим орудием, пулеметом, огнеметами и противотанковыми снарядами.

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