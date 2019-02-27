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Boeing показал концепт военного беспилотника с искусственным интеллектом

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Представители «Боинга» продемонстрировали сегодня концепт боевого БПЛА, который создается для совершения военных операций вместе с другими воздушными суднами.

Проект был показан на специальном австралийском мероприятии, посвященном самолетам. На портале корпорации отмечается, что разработка беспилотника проводилась совместно с властями Австралии. Ожидается, что новое летательное средство сможет расширить функции нынешних ВВС.

Технические параметры новинки раскрыты лишь частично. Известно, что ее длина равна 11,4 метрам, а дальность полета превышает 3,7 тысячи километров. Она будет оснащена оборудованием, предназначенным для проведения разведывательных операций. К тому же БПЛА оснастят искусственным интеллектом, чтобы он мог летать самостоятельно. Его тестовый полет планируется осуществить в следующем году.

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