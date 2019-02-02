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В ФОКУСЕ

«Беременная» от Киркорова женщина скончалась от инсульта после шоу Малахова

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категория: В ФОКУСЕ

Светлана Сафиева, фанатка российского певца Филиппа Киркорова, уверявшая, что ждет от него тройню, умерла на днях от инсульта. Ранее она участвовала в телешоу Андрея Малахова.

Все началось с того, что 53-летняя женщина из Москвы начала утверждать, что беременна от Киркорова. После этого в ее квартиру приехал известный телеведущий Малахов, которому она показала коляску, пеленки и другие вещи, необходимые для малышей. Она также сообщила, что хочет получить от исполнителя как минимум 200 тысяч долларов, чтобы роды прошли успешно.

Ведущий смог уговорить женщину пройти медицинское обследование. В результате врачи выяснили, что поклонница Киркорова не беременна, а появившийся живот связан с лишним весом. Однако женщина не поверила специалистам. Ее планировалось отправить на лечение, но недавно стало известно, что она скончалась.

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