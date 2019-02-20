Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк для участия в вечеринке

Меган Маркл, жена британского принца Гарри, прилетела в Нью-Йорк на вечеринку, организованную в честь того, что совсем скоро она станет мамой.

В зарубежных средствах массовой информации отмечают, что торжество, прошло вчера, 19 февраля, в роскошном гостиничном комплексе, находящемся в Верхнем Ист-Сайде. Отмечается также, что за проведение праздника отвечала Джессика Малруни, подруга Маркл. Раньше говорилось, что супруга принца должна будет родить первенца в середине этой весны.

Стоит отметить, что многие пользователи негативно отнеслись к решению Маркл полететь на другой континент в ее текущем состоянии. Некоторые даже взялись за настоящую травлю женщины в Сети. За нее тут же вступился Джордж Клуни, известный киноактер, отметивший, что ситуация вокруг Маркл напоминает ему случай с принцессой Дианой.