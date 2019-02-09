Авиапассажиры назвали самые раздражающие вещи во время полетов

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Пассажиры авиалайнеров решили рассказать, какие вещи сильнее всего их раздражают во время совершения полетов.

Оказалось, что большинство людей не выносят пассажиров, которые сидят в хвосте воздушного судна и пытаются при этом первыми пройти к выходу. Почти так же сильно их раздражают дети и подростки, играющие в видеоигры, не используя наушники. Затем идут личности, пытающиеся занять оба подлокотника или обладающие излишним любопытством (пытаются, например, читать чужие книжки).

Чуть меньше пассажиры раздражаются от непрекращающейся болтовни путешественников, аплодисментов летчикам и людей, забывающих прикрывать рот рукой во время кашля или чихания.