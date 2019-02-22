Астрономы сфотографировали самый быстрый космический объект во Вселенной

После объединения мощностей крупнейших радиотелескопов Земли астрофизикам удалось запечатлеть пучок материи, который развил скорость, приближенную к скорости света.

По словам исследователей при соединении двух нейтронных звезд, расположенных в созвездии Гидры, произошел гравитационно-волновой всплеск, при котором случился выброс материи в космос. Она двигалась всего на 10-12 процентов медленнее скорости света, а потому оказалась быстрейшим объектом во Вселенной, когда-либо запечатленным людьми.

Впервые слияние было обнаружено около двух лет назад сотрудниками обсерватории LIGO. После этого специалисты начали усилено следить за этим явлением, используя целую сеть радиоцентров, расположенных в КНР, Европе и Соединенных Штатах. Тогда они и смогли обнаружить так называемый джет, которому даже удалось пройти через «кокон», окружающий звезды и состоящий из газа и пыли.