Астрономы-любители случайно обнаружили древнюю звезду-«призрака»

Астрономам-любителям, пытавшимся отыскать таинственную «Планету X», удалось обнаружить не менее интересный объект – древнего белого карлика.

Ученые называют белыми карликами звезды, находящиеся на финальной стадии своего развития, то есть их внешний слой исчезает, а термоядерные реакции в них затухают. Через определенный промежуток времени (как правило, не больше 100 миллионов лет) они взрываются, приводят к появлению сверхновых. Однако найденный объект существует уже несколько миллиардов лет, из-за чего специалисты назвали его звездой-«призраком».

Найденное космическое тело находится всего в 145 световых годах от Земли. Оно сформировалось почти 3 миллиарда лет назад, что делает его самой древней «мертвой» звездой в галактике. Полученные данные показывают, что недалеко от белого карлика находится источник мощного инфракрасного излучения, природа которого все еще неизвестна.