Анастасия Волочкова села на шпагат на купели с ледяной водой

Анастасией Волочковой было размещено очередное фото, на котором демонстрируется ее идеальная растяжка. Теперь она решила сесть на шпагат прямо в ледяной воде.

Соответствующее изображение опубликовано на страничке «Инстаграм» известной балерины. В описании к посту Волочкова отметила, что решила провести вечер пятницы в настоящей русской бане и морозной купели. Танцовщица добавила, что холод позволяет очистить тело от негативных эмоций и закалить свой дух.

Однако пользователям не удалось прокомментировать новый фотоснимок своего кумира, так как недавно Волочкова решила лишить их возможности добавлять записи к своим постам. Она отметила ранее, что больше не желает видеть отрицательные комментарии с неадекватной критикой под своими фотографиями.