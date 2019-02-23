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Анастасия Волочкова села на шпагат на купели с ледяной водой

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Анастасией Волочковой было размещено очередное фото, на котором демонстрируется ее идеальная растяжка. Теперь она решила сесть на шпагат прямо в ледяной воде.

Соответствующее изображение опубликовано на страничке «Инстаграм» известной балерины. В описании к посту Волочкова отметила, что решила провести вечер пятницы в настоящей русской бане и морозной купели. Танцовщица добавила, что холод позволяет очистить тело от негативных эмоций и закалить свой дух.

Однако пользователям не удалось прокомментировать новый фотоснимок своего кумира, так как недавно Волочкова решила лишить их возможности добавлять записи к своим постам. Она отметила ранее, что больше не желает видеть отрицательные комментарии с неадекватной критикой под своими фотографиями.

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