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Американскому трансгендеру отказали в переводе в женскую тюрьму

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Женщина-трансгендер, осужденная за мошенничество в сфере страхования, отбывает срок в мужской тюрьме в Северной Каролине, несмотря на ее неоднократные просьбы о переводе в женскую колонию.

Издание News and Observer сообщает, что 37-летняя Канаутика Зайре-Браун является единственным послеоперационным трансгендерным заключенным в штате. Однако государство признает ее как мужчину, причем это касается и имени, хоть оно и было юридически изменено.

Зайре-Браун была заключена в тюрьму как обычный преступник в 2017 году. Ей предстоит отбывать в ней наказание до 9 лет и 11 месяцев. Она принимает душ и меняет одежду перед мужчинами-заключенными, несмотря на операцию на груди и смену пола. Она отмечает, что постоянно находится в страхе из-за возможно нападения со стороны других заключенных.

Государственный департамент общественной безопасности в прошлом году принял установку, предусматривающую предоставление заключенным трансгендерам специальных услуг, включая проживание с учетом гендерных факторов. Представитель департамента Джерри Хиггинс заявил, что дело Зайре-Браун находится на рассмотрении.

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