Американский сенатор Берни Сандерс может стать следующим президентом США

Американский сенатор от штата Вермонта Берни Сандерс еще не объявил, что примет участие в выборах на получение главной должности в Белом доме, однако сказал, что «вероятно, будет баллотироваться» на пост президента в 2020 году.

77-летний Сандерс является одним из двух независимых членов в Сенате США. Ранее он уже участвовал в выборах, проиграв Хиллари Клинтон в 2016 году.

В последние несколько месяцев Сандерс усилил свою активность в цифровых и социальных сетях, поэтому эксперты предположили, что он, скорее всего, начал готовиться ко второму раунду. Его также убеждают восстановить проект под названием «Организуй для Берни». В рамках него общественная организация провела более 400 «домашних вечеринок», чтобы заручиться поддержкой людей по всей стране.

Его ответ на выступление президента Дональда Трампа в рамках обращения «О положении страны» тоже намекает на то, что он скоро объявит о своем участии в выборах.

Пока его сторонники ждут решения, сенатор пытается уладить все вопросы, возникшие во время его предвыборной кампании, прошедшей в 2016 году.

Недавно он подвергся резкой критике из-за сообщений нескольких работников избирательной кампании о том, что они подверглись сексуальным домогательствам со стороны сотрудников-мужчин. Кроме того, ему предъявлено обвинение в том, что он платил мужчинам-помощникам больше, чем женщинам.

«Я извиняюсь перед женщинами, участвовавшими в нашей предвыборной кампании и подвергнувшимися преследованиям или плохому обращению. Наши стандарты, наши процедуры и наши гарантии явно носили неадекватный характер», – отметил Сандерс на прошлой неделе.

Если Сандерс действительно вступит в президентскую гонку 2020 года, то он столкнется с большим количеством конкурентов со стороны демократов, включая сенатора Камалу Харрис, сенатора Кори Букера и мэра Саут-Бенда Пита Буттигига, которые уже объявили свои кандидатуры.

Ниже даны некоторые факты из биографии Сандерса: