Американский сенатор Берни Сандерс может стать следующим президентом США

Американский сенатор от штата Вермонта Берни Сандерс еще не объявил, что примет участие в выборах на получение главной должности в Белом доме, однако сказал, что «вероятно, будет баллотироваться» на пост президента в 2020 году.
77-летний Сандерс является одним из двух независимых членов в Сенате США. Ранее он уже участвовал в выборах, проиграв Хиллари Клинтон в 2016 году.
В последние несколько месяцев Сандерс усилил свою активность в цифровых и социальных сетях, поэтому эксперты предположили, что он, скорее всего, начал готовиться ко второму раунду. Его также убеждают восстановить проект под названием «Организуй для Берни». В рамках него общественная организация провела более 400 «домашних вечеринок», чтобы заручиться поддержкой людей по всей стране.
Его ответ на выступление президента Дональда Трампа в рамках обращения «О положении страны» тоже намекает на то, что он скоро объявит о своем участии в выборах.
Пока его сторонники ждут решения, сенатор пытается уладить все вопросы, возникшие во время его предвыборной кампании, прошедшей в 2016 году.
Недавно он подвергся резкой критике из-за сообщений нескольких работников избирательной кампании о том, что они подверглись сексуальным домогательствам со стороны сотрудников-мужчин. Кроме того, ему предъявлено обвинение в том, что он платил мужчинам-помощникам больше, чем женщинам.
«Я извиняюсь перед женщинами, участвовавшими в нашей предвыборной кампании и подвергнувшимися преследованиям или плохому обращению. Наши стандарты, наши процедуры и наши гарантии явно носили неадекватный характер», – отметил Сандерс на прошлой неделе.
Если Сандерс действительно вступит в президентскую гонку 2020 года, то он столкнется с большим количеством конкурентов со стороны демократов, включая сенатора Камалу Харрис, сенатора Кори Букера и мэра Саут-Бенда Пита Буттигига, которые уже объявили свои кандидатуры.
Ниже даны некоторые факты из биографии Сандерса:
- Он родился 8 сентября 1941 года в Бруклине (Нью-Йорк).
- Он был дважды женат, имеет одного ребенка и трех пасынков.
- Он учился в Бруклинском колледже с 1959 по 1960 год и получил степень бакалавра политических наук в Чикагском университете в 1964 году. Он был членом Социалистической лиги молодежи, когда учился в Чикаго.
- Он не служил в армии, но ходатайствовал об отказе от военной службы по соображениям совести во время войны во Вьетнаме.
- Он является независимым политиком, но связан с демократами, поэтому баллотировался в кандидаты в президенты от Демократической партии в 2016 году. За всю историю Конгресса США еще ни один из политиков не оставался независимым столь продолжительный период времени.
- Он баллотировался на пост губернатора Вермонта в 1972, 1976 и 1986 годах. Он проиграл все три раза. Он баллотировался в Сенат США в 1972 и 1974 годах, проиграв оба раза.
- В 1981 году он был избран мэром Берлингтона, получив данное место 10-ю голосами. Он был переизбран еще три раза.
- В 1988 году он проиграл гонку за место в Палате представителей США, но выиграл тендер в 1990 году.
- Он отбыл восемь сроков в палате представителей США.
- В 2006 году он был избран в Сенат США. Он был переизбран в 2012 и 2018 годах.
- Он объявил, что баллотируется на пост президента 30 апреля 2015 года, и в течение 24 часов собрал 1,5 миллиона долларов.
- Сандерс выиграл первичные выборы в Нью-Гемпшире 9 февраля 2016 года.
- Он поддержал Хиллари Клинтон на пост президента 12 июля 2016 года.
- Он был номинирован на Грэмми за альбом, который был исполнен им и актером Марком Руффало.