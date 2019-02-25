Американский эсминец с «Томагавками» зашел в порт Одессы

Боевой корабль ВМФ США с ракетами «Томагавк» пришвартовался в порту Одессы. Согласно информации, опубликованной ресурсом «Думская», эсминец покинет украинский город 27 февраля.

В акваторию Черного моря данное военное судно прибыло 19 февраля. Представители американских военно-морских сил ранее отметили, что оно было направлено в этот регион для обеспечения в нем безопасности. Его экипаж уже успел поучаствовать в совместных учениях с фрегатом Турции. Схожие маневры будут проведены с украинскими кораблями.

За текущий год этот эсминец уже во второй раз заходит в Черное море. В конце прошлого месяца он в течение пяти суток был пришвартован в грузинском морском порту. Судна ВМФ РФ наблюдают за всеми перемещениями американского корабля.