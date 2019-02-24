Американские инженеры снизят шум от сверхзвукового самолета на 30%

Специалисты из НАСА и Lockheed Martin намерены разработать новый сверхзвуковой самолет, который окажется заметно тише своих предшественников.

На данный момент было осуществлено первое продувочное испытание прототипа X-59A, который согласно разработанному проекту должен будет издавать гораздо меньше шума при полете, чем прошлые сверхзвуковые воздушные судна. Эксперты отмечают, что благодаря доработке корпуса летательного средства им удастся снизить издаваемые им звуки на 30 процентов.

Инженеры отмечают, что в настоящее время сверхзвуковые самолеты издают достаточно громкий шум, когда преодолевают звуковой барьер. Однако с помощью новых технологий удастся сделать его более тихим. Они также позволят авиалайнерам летать на высоких скоростях не только над водой, но и над сушей. Раньше «Конкордам» запрещалось пролетать над землей на сверхзвуковой скорости, так как они генерировали звук величиной 109 дБ.