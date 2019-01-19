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В ФОКУСЕ

Зеленский рассказал о своей беседе с Порошенко в декабре

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категория: В ФОКУСЕ

Владимир Зеленский, украинский комик, недавно решивший баллотироваться в президенты страны, в рамках беседы с журналистами сообщил, что встретился с Петром Порошенко в прошлом месяце.

Артист сообщил представителям прессы, что его попросили прийти на встречу с лидером Украины, на которой ему задали вопрос, собирается ли он становиться кандидатом на пост главы государства. Зеленский сказал, что подумает об этом. Шоумен добавил, что Порошенко пытался объяснить ему, что в государстве сложилась трудная ситуация, а он якобы шутит над всем этим.

Тогда Зеленский отметил, что его юмор показывает состояние общества. По его мнению, благодаря юмору можно дать понять президенту, где он находится и в какой обстановке оказался. Напоминаем, что на Украине президентские выборы пройдут 31 марта.

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