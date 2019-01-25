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В ФОКУСЕ

Выживший после столкновения двух Су-34 штурман рассказал о подробностях аварии

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категория: В ФОКУСЕ

Российские СМИ, сославшись на источник в силовом ведомстве, отметили, что штурман, которому удалось пережить столкновение двух Су-34, рассказал о том, как именно произошла авария.

Собеседник изданий отметил, что в тот момент над Татарским проливом наблюдалась облачная погода. Штурман некоторое время следил за ведомым воздушным судном. Затем он перевел взгляд на показатели приборов и через несколько секунд ощутил сильный удар. Потом их машина начала заваливаться на бок, и они решили катапультироваться из нее. По словам летчика, ему удалось заметить раскрытие парашюта командира.

В Министерстве обороны отмечают, что спасенный пилот находится в удовлетворительном состоянии. Напомним, что в прошлую пятницу в рамках полета над Японским морем в небе друг в друга врезались два российских истребителя. Один пилот выжил, двое погибли, а четвертый считается пропавшим без вести.

Ранее о том, что оба летчика были спасены, сообщали в эфире телеканала «Россия 24».

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