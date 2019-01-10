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В ФОКУСЕ

ВВС Нигерии запечатлели на видео удары вертолета Ми-35М по боевикам

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категория: В ФОКУСЕ

В ходе боевой миссии против террористов в районе города Дамасака нигерийские ВВС смогли запечатлеть удары вертолета Ми-35М, осуществленные в ночное время суток.

На официальном интернет-портале Минобороны Нигерии появилось сообщение о том, что Ми-35М смог нанести точечные удары по боевикам, уничтожив их грузовые машины, перевозящие оружие. Ночная атака помогла также сорвать наступление террористической организации, так как в рамках нее была полностью ликвидирована группа вражеской пехоты.

Ми-35М представляет собой усовершенствованный вариант знаменитого Ми-24. Он пользуется повышенной популярностью за счет своей универсальности, так как оснащен бомбами, пулеметами и несколькими типами ракет, которые можно использовать против наземных и воздушных целей.

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